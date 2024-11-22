Галлямов: знать, что ты принимаешь, — это часть твоей работы, вдруг тебе дадут мельдоний

Чемпион мира, Европы и России в парном катании Александр Галлямов высказался о необходимости каждого спортсмена следить за тем, какую еду и лекарства ты принимаешь, особенно в связи с частыми случаями попадания допинга в организм в последние годы.

«Была история. Один спортсмен принимал витамины. А у него спрашивают, что это вообще такое? Он говорит: «Да я не знаю, это мне дают, и я принимаю». Я вот в таких ситуациях думаю: а вдруг тебе там дадут условный мельдоний, ты его будешь, что ли, пить? Вот как можно просто настолько непрофессионально подходить к этой части твоей работы, потому что знать, что ты принимаешь, — это тоже часть твоей работы. Очень важно всегда всё проверять, чтобы быть уверенным в том, что ты пьёшь», — сказал Галлямов в подкасте «Давай поговорим об этом».

Напомним, Галлямов, будучи в составе команды России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, лишился золотой медали из-за допинг-истории Камилы Валиевой.