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Галлямов: знать, что ты принимаешь, — это часть твоей работы, вдруг тебе дадут мельдоний

Галлямов: знать, что ты принимаешь, — это часть твоей работы, вдруг тебе дадут мельдоний
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Чемпион мира, Европы и России в парном катании Александр Галлямов высказался о необходимости каждого спортсмена следить за тем, какую еду и лекарства ты принимаешь, особенно в связи с частыми случаями попадания допинга в организм в последние годы.

«Была история. Один спортсмен принимал витамины. А у него спрашивают, что это вообще такое? Он говорит: «Да я не знаю, это мне дают, и я принимаю». Я вот в таких ситуациях думаю: а вдруг тебе там дадут условный мельдоний, ты его будешь, что ли, пить? Вот как можно просто настолько непрофессионально подходить к этой части твоей работы, потому что знать, что ты принимаешь, — это тоже часть твоей работы. Очень важно всегда всё проверять, чтобы быть уверенным в том, что ты пьёшь», — сказал Галлямов в подкасте «Давай поговорим об этом».

Напомним, Галлямов, будучи в составе команды России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, лишился золотой медали из-за допинг-истории Камилы Валиевой.

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