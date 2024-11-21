Дуэт экс-россиянки занял первое место в танцах на льду на Warsaw Cup
Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо одержали победу в танцах на льду на турнире серии «челленджер» PGE Warsaw Cup, который проходит в Варшаве (Польша). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 201,89 балла.
Фигурное катание. PGE Warsaw Cup. Варшава (Польша).
Танцы на льду. Произвольная программа. Результаты:
- Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 201,89 балла.
- Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 196,07.
- Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 185,62.
Напомним, Лопарёва и Бриссо успешно выступили на двух своих этапах Гран-при ISU в Токио (Япония). Они заняли первое и второе место и вышли в Финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Гренобле.
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