Дуэт экс-россиянки занял первое место в танцах на льду на Warsaw Cup

Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо одержали победу в танцах на льду на турнире серии «челленджер» PGE Warsaw Cup, который проходит в Варшаве (Польша). За своё выступление в сумме спортсмены набрали 201,89 балла.

Фигурное катание. PGE Warsaw Cup. Варшава (Польша).

Танцы на льду. Произвольная программа. Результаты:

Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) — 201,89 балла. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 196,07. Ханна Лим/Е Куан (Южная Корея) — 185,62.

Напомним, Лопарёва и Бриссо успешно выступили на двух своих этапах Гран-при ISU в Токио (Япония). Они заняли первое и второе место и вышли в Финал Гран-при, который пройдёт с 5 по 8 декабря в Гренобле.