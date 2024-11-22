Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае, Дэвис/Смолкин — восьмые

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат пара набрала 84,84 балла. Второе место заняли представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага, которые набрали 81,53 балла. Тройку лидеров замкнула пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США с результатом 79,22 балла.

Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли лишь восьмое место (70,53).

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,84 балла.

2. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,53.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 79,22.

4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 77,80.

5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 75, 96.