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Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае, Дэвис/Смолкин — восьмые

Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае, Дэвис/Смолкин — восьмые
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат пара набрала 84,84 балла. Второе место заняли представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага, которые набрали 81,53 балла. Тройку лидеров замкнула пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США с результатом 79,22 балла.

Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли лишь восьмое место (70,53).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Ритм-танец
22 ноября 2024, пятница. 09:45 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
США

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,84 балла.

2. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,53.

3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 79,22.

4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 77,80.

5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 75, 96.

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