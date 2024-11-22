Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при в Китае, Дэвис/Смолкин — восьмые

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли в танцах на льду на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат пара набрала 84,84 балла. Второе место заняли представители Канады Маржори Лажуа и Захари Лага, которые набрали 81,53 балла. Тройку лидеров замкнула пара Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США с результатом 79,22 балла.
Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли лишь восьмое место (70,53).
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 84,84 балла.
2. Марджори Лажуа — Захари Лага (Канада) — 81,53.
3. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 79,22.
4. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 77,80.
5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 75, 96.
- 22 ноября 2024
-
11:07
-
01:23
- 21 ноября 2024
-
23:58
-
22:51
-
20:18
-
19:57
-
18:33
-
18:23
-
17:22
-
16:07
-
15:40
-
15:34
-
15:20
-
14:39
-
14:27
-
14:02
-
12:29
-
11:58
-
11:54
-
00:58
- 20 ноября 2024
-
21:35
-
21:20
-
19:49
-
17:04
-
17:00
-
16:42
-
16:40
-
16:25
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:51
-
14:58