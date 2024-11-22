Лопарёва и Бриссо убрали слово «русские» из песни для ритм-танца

Из песни для ритм-танца сезона-2024/2025 бывшей российской фигуристки Евгении Лопарёвой, ныне выступающей за Францию с Жоффре Бриссо, неожиданно убрали фразу «oh, those russians».

В этом году Лопарёва и Бриссо выступают под песню Boney M. — Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «oh, those russians» («Ох, эти русские». — Прим. «Чемпионата»), но прокат фигуристов на турнире серии «челленджер» PGE Warsaw Cup, который проходит в Варшаве (Польша), завершился словами «oh, those dancers» («Ох, эти танцоры». — Прим. «Чемпионата»).

Отметим, что французский дуэт одержал победу в танцах на льду на этих соревнованиях. За своё выступление в сумме спортсмены набрали 201,89 балла.