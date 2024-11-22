Монэ Тиба выиграла короткую программу на Гран-при в Китае, Губанова — предпоследняя

Японская фигуристка Монэ Тиба выиграла короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат спортсменка набрала 70,86 балла. Второе место заняла Амбер Гленн из США с результатом 70,84 балла. В программе она чисто приземлила тройной аксель, но допустила ошибку на каскаде. Тройку лидеров замкнула ещё одна представительница Японии Рён Сумиёси, которая набрала 70,48 балла.

Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Грузию, Анастасия Губанова заняла лишь восьмое место (52,11).

1. Монэ Тиба (Канада) — 70,86 балла

2. Амбер Гленн (США) — 70,84

3. Рён Сумиёси (Япония) — 70,48

4. Ким Чхэ Ён (Южная Корея) — 69,27

5. Ринка Ватанабэ (Япония) — 69,08