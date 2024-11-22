Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Зять Тутберидзе Смолкин — о прокате в Китае: допустили ошибку. Были проблемы

Зять Тутберидзе Смолкин — о прокате в Китае: допустили ошибку. Были проблемы
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при ISU в китайском Чунцине. Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, занимают промежуточное восьмое место (70,53).

«К сожалению, сегодня допустили ошибку. Мы пока не видели протоколы, посмотрим позже. Я думаю, это было не лучшим нашим выступлением, но в нём были как хорошие моменты, так и некоторые проблемы. Мы здесь ради того, чтобы получить опыт. Без каких-либо ожиданий», — приводит слова Смолкина портал Golden Skate.

По итогам первого соревновательного дня лидируют итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. За свой прокат пара набрала 84,84 балла. Второе место у канадцев Маржори Лажуа и Захари Лага (81,53). На третьей позиции Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко из США (79,22).

Материалы по теме
Тревожный звонок для Дэвис и Смолкина. Судьи не захотели отдавать им бронзу Гран-при США?
Тревожный звонок для Дэвис и Смолкина. Судьи не захотели отдавать им бронзу Гран-при США?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android