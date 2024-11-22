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Тарасова отреагировала на то, что из ритм-танца экс-россиянки убрали слово «русские»

Тарасова отреагировала на то, что из ритм-танца экс-россиянки убрали слово «русские»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что бывшая российская фигуристка Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо, выступающие за Францию, убрали фразу «oh, those russians» из песни для своего ритм-танца сезона-2024/2025.

«Всё продолжается, что ли? Все слова надо выкидывать. Казалось, что хотя бы по этому поводу успокоились. — Не хочу думать и разбираться, почему в середине сезона есть неполадки со словами, почему это не было сделано в августе. Это безобразие чистой воды», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

В этом году Лопарёва и Бриссо выступают под песню Boney M Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «oh, those russians», но теперь прокат фигуристов завершился словами «oh, those dancers».

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