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Алёна Принёва победила на ЮГПР в Санкт-Петербурге, Базылюк — только четвёртая

Алёна Принёва победила на ЮГПР в Санкт-Петербурге, Базылюк — только четвёртая
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Фигуристка Алёна Принёва, тренирующаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, победила на этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсменка набрала 219,02 балла. На втором месте с результатом 211,26 балла расположилась София Дзепка. Тройку лидеров замкнула ученица Евгения Плющенко Любовь Рубцова, получившая от судей 204,24 балла.

Отметим, что ещё одна ученица Тутберидзе Маргарита Базылюк неожиданно оказалась вне пьедестала (203,08). Спортсменка приземлила четверной сальхов, но с ошибками показала три других элемента ультра-си.

Юниоры. Девушки, произвольная программа. Этап 6, Санкт-Петербург:

1. Алёна Принёва — 219,02

2. София Дзепка — 211,26

3. Любовь Рубцова — 204,24

4. Маргарита Базылюк — 203,08

5. Кира Минагарова — 194,58

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