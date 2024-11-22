Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сун Сато выиграл короткую программу на Гран-при в Китае, ученик Тутберидзе — четвёртый

Сун Сато выиграл короткую программу на Гран-при в Китае, ученик Тутберидзе — четвёртый
Комментарии

Японский фигурист Сун Сато выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат спортсмен набрал 98,75 балла. Второе место занял бывший российский фигурист, ныне представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров с результатом 93,21 балла. Тройку лидеров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, набравший 91,22 балла.

Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии остановился в шаге от пьедестала (87,73).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2024, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Сун Сато
Япония
98.75
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
93.21
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
91.22

1. Сун Сато (Япония) — 98,75 балла

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 93,21

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,22

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,22

5. Маттео Риццо (Италия) — 84,92

Материалы по теме
Монэ Тиба выиграла короткую программу на Гран-при в Китае, Губанова — предпоследняя
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android