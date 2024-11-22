Сун Сато выиграл короткую программу на Гран-при в Китае, ученик Тутберидзе — четвёртый
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Японский фигурист Сун Сато выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат спортсмен набрал 98,75 балла. Второе место занял бывший российский фигурист, ныне представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров с результатом 93,21 балла. Тройку лидеров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, набравший 91,22 балла.
Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии остановился в шаге от пьедестала (87,73).
Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2024, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Сун Сато
Япония
98.75
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
93.21
3
Адам Сяо Хим Фа
Франция
91.22
1. Сун Сато (Япония) — 98,75 балла
2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 93,21
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,22
4. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,22
5. Маттео Риццо (Италия) — 84,92
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