Сун Сато выиграл короткую программу на Гран-при в Китае, ученик Тутберидзе — четвёртый

Японский фигурист Сун Сато выиграл короткую программу на этапе Гран-при ISU в Китае, который проходит в Чунцине. За свой прокат спортсмен набрал 98,75 балла. Второе место занял бывший российский фигурист, ныне представляющий Казахстан, Михаил Шайдоров с результатом 93,21 балла. Тройку лидеров замкнул двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, набравший 91,22 балла.

Ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе из Грузии остановился в шаге от пьедестала (87,73).

1. Сун Сато (Япония) — 98,75 балла

2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 93,21

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 91,22

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 91,22

5. Маттео Риццо (Италия) — 84,92