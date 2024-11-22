«Дедушка приехал из Курской области». Ученица Тутберидзе — о победе на юниорском Гран-при

Фигуристка Алёна Принёва прокомментировала свою победу на юниорском этапе Гран-при в Санкт-Петербурге.

По сумме двух программ спортсменка набрала 219,02 балла.

«Очень рада своим прокатам. Они были гораздо лучше, чем в Красноярске. Я собрала четверной тулуп в произвольной. И в короткой хоть не всё супер, но без падений было. Не особо думала над своим падением, надо было делать дальше программу, набрать достаточные оценки, чтобы был запас.

Тренеры сказали: всё чуть лучше, чем было в прошлый раз, но всё равно ещё нужно стабилизировать лутц и накатывать программы больше. Всё накатывать больше. В этом сезоне я в принципе волнуюсь уже гораздо меньше, чем в прошлом. Нужно настраивать себя так, что ты едешь кайфовать, на праздник, в другой город. Ещё не выступала здесь, надо показать себя, всё, что ты умеешь. Постараться выступить как можно лучше.

Ехала сюда с осознанием, что ещё ни разу здесь не выступала, хотелось очень выступить хорошо. Дедушка приехал ко мне из Курской области. На Кубке Первого канала хочу откатать лучше, чем в прошлом сезоне. В прошлом всё было совсем не так, как надо было. Надеюсь, у меня всё получится, настроюсь на выступления как на праздник. Про открытую тренировку пока точно не знаю, буду ли там выступать, но буду рада такой возможности», — передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.