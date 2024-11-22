Фигуристка Плющенко Рубцова рассказала о работе над четверными лутцем и риттбергером

Фигуристка Любовь Рубцова, которая тренируется в группе Евгения Плющенко, прокомментировала своё выступление на этапе юниорской серии Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсменка набрала 204,24 балла по сумме двух программ и заняла итоговое третье место.

«Настраивалась на этот турнир чтобы отобраться на первенство России. Но не ожидала, что буду в тройке, для меня это хороший прогресс. Тренер меня похвалил, но мы планируем, чтобы на следующем старте были четверные прыжки. Работаю прежде всего над лутцем и риттбергером. На элементах изменения в моём теле особенно не сказываются. Я стала более уверенно прыгать, нет такого страха, как раньше.

Конкуренция сильно влияет, когда смотришь на других детей, как они прыгают ультра-си, четверные прыжки, – хочется и самому стать лучше. Иногда устраиваем баттлы четверных на тренировках. Со здоровьем сейчас всё хорошо, ничего не беспокоит», – передаёт слова Рубцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.