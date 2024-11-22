Фигурист Сарновский — о словах Плющенко: показал мне жестом, чтобы побыстрее вставал

Фигурист Никита Сарновский, который тренируется в академии Евгения Плющенко, прокомментировал свою победу на этапе юниорской серии Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Цель – побеждать на каждом старте. Понемножечку шкала заполняется. Надеюсь, что в дальнейшем всё будет лучше и лучше. Контент здесь получился сильнее, чем в Москве, тулуп сделал, второй лутц на минус, а так то, что было запланировано, – всё сделал. Других вариантов, кроме как выступить на двух этапах подряд, у меня не было. Настрой был боевой. Главное — грамотно подойти физически и психологически к старту. Есть мотивация, за что биться.

Евгений Викторович (Плющенко) сказал мне, что я молодец, боролся за каждый элемент. Показал мне жестом, чтобы я побыстрее вставал со льда. Произвольную ехал намного тяжелее, чем неделю назад в Москве. Вчера получил балл штрафа за падение в концовке программы, сейчас стоял, ждал музыку до последнего, чтобы потом это было не в программе. Проблема с музыкой в короткой программе немного добавила адреналина, но откатать программу не помешала», – передаёт слова Сарновского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Никита набрал по сумме двух программ 250,16 балла, вторым стал Эдуард Карартынян, у которого 229,04 балла. На третьей позиции Глеб Ковтун, у которого 224,90 балла.