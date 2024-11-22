Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге

Фигурист Никита Сарновский одержал победу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За два проката спортсмен получил 250,16 балла.

Второе место занял Эдуард Карартынян, в сумме набравший 229,04 балла. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун с результатом 224,90 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Шестой этап, Санкт-Петербург.

Мужское одиночное катание. Результаты: