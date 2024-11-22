Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге
Фигурист Никита Сарновский одержал победу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За два проката спортсмен получил 250,16 балла.
Второе место занял Эдуард Карартынян, в сумме набравший 229,04 балла. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун с результатом 224,90 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Шестой этап, Санкт-Петербург.
Мужское одиночное катание. Результаты:
- Никита Сарновский (Москва) — 250,16 балла.
- Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 229,04.
- Глеб Ковтун (Тюменская область) — 224,90.
- Максим Бадави (Санкт-Петербург) — 213,70.
- Макар Солодовников (Пермский край) — 212,12.
- Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) — 211,02.
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