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Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге

Никита Сарновский выиграл Гран-при России среди юниоров в Санкт-Петербурге
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Фигурист Никита Сарновский одержал победу на юниорском этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. За два проката спортсмен получил 250,16 балла.

Второе место занял Эдуард Карартынян, в сумме набравший 229,04 балла. Тройку призёров замкнул Глеб Ковтун с результатом 224,90 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Шестой этап, Санкт-Петербург.
Мужское одиночное катание. Результаты:

  1. Никита Сарновский (Москва) — 250,16 балла.
  2. Эдуард Карартынян (Краснодарский край) — 229,04.
  3. Глеб Ковтун (Тюменская область) — 224,90.
  4. Максим Бадави (Санкт-Петербург) — 213,70.
  5. Макар Солодовников (Пермский край) — 212,12.
  6. Иван Рамзенков (Санкт-Петербург) — 211,02.
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