Роднина: Медведева, Загитова, Щербакова — факиры на час. Полтора-два сезона, и всё

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о конкуренции в женском фигурном катании.

«К сожалению, мне это больно говорить, но что Медведева (хотя она в меньшей степени), что Загитова, Щербакова и остальные — факиры на час. Полтора-два сезона, и всё. Если у нас вся пресса пишет про это, если у нас перестали показывать танцы и пары, а всё фигурное катание свелось к женскому одиночному… Плохая реклама — тоже реклама и действует на мозги», — сказала Роднина в интервью Sport24.