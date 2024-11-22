Евгения Медведева — Александру Овечкину: ты вернёшься ещё сильнее! Пример для миллионов

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева обратилась к хоккеисту Александру Овечкину. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» получил перелом левой малоберцовой кости во время матча с «Ютой».

«Здоровья!!! Я уверена, ты вернёшься ещё сильнее! Настоящий пример для миллионов людей!» — написала Медведева на своей странице в социальных сетях.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде и покинул площадку.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 18 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач при коэффициенте полезности «+15».