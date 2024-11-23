«Я, когда всегда». Анна Щербакова показала, как спит на диване во время рабочего дня

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как проводит перерывы по ходу рабочего дня. В своём телеграм-канале спортсменка опубликовала снимок, на котором спит на небольшом диване.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Рабочие будни. Я, когда всегда», — подписала фотографию Щербакова.

В сезоне-2024/2025 Анна Щербакова регулярно появляется на этапах Гран-при России в качестве комментатора и эксперта. В этом году фигуристка также является членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период». Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции отказалась от этой идеи.