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«Я, когда всегда». Анна Щербакова показала, как спит на диване во время рабочего дня

«Я, когда всегда». Анна Щербакова показала, как спит на диване во время рабочего дня
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала, как проводит перерывы по ходу рабочего дня. В своём телеграм-канале спортсменка опубликовала снимок, на котором спит на небольшом диване.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

«Рабочие будни. Я, когда всегда», — подписала фотографию Щербакова.

В сезоне-2024/2025 Анна Щербакова регулярно появляется на этапах Гран-при России в качестве комментатора и эксперта. В этом году фигуристка также является членом жюри телевизионного шоу «Ледниковый период». Изначально Щербакова должна была появиться в «Ледниковом периоде» в качестве участницы, но из-за нехватки времени на восстановление после операции отказалась от этой идеи.

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