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Гиньяр и Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в Китае в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 8-е

Гиньяр и Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в Китае в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 8-е
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Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). В сумме за два проката они получили 209,13 балла. Второе место заняли канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 205,16 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко с результатом 198,18 балла.

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне выступающие за Грузию, заняли итоговое восьмое место с результатом 182,32 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
США

Фигурное катание. Гран-при ISU. Этап 6, Чунцин, Китай.
Танцы на льду. Результаты:

  1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 209,13 балла.
  2. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 205,16.
  3. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 198,18.
  4. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 196,52.
  5. Юлия Турккила/Матиас Верслёйс (Финляндия) — 192,57.
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