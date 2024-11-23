Гиньяр и Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в Китае в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 8-е

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). В сумме за два проката они получили 209,13 балла. Второе место заняли канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага, набравшие 205,16 балла. Тройку призёров замкнули представители США Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко с результатом 198,18 балла.

Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне выступающие за Грузию, заняли итоговое восьмое место с результатом 182,32 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Этап 6, Чунцин, Китай.

Танцы на льду. Результаты: