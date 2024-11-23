Смолкин — о прокате в Китае: показали, над чем работали, ещё много возможностей для роста

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при ISU в китайском Чунцине. Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, заняли итоговое восьмое место (182,32).

«Сегодня было хорошо. Думаю, мы можем гордиться друг другом. Были некоторые взлёты и падения. В начале сезона были сложности, и ещё есть вещи, которые нам нужно исправить, так как наша подготовка к сезону была немного шаткой. Мы недобрали высоких уровней сегодня, и это, вероятно, стоило нам как минимум трёх, четырёх, может быть, даже пяти баллов. В любом случае всё было намного лучше, чем вчерашний ритм-танец. Мы показали то, над чем работали, но ещё много возможностей для роста», — приводит слова Смолкина Golden Skate.