Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Смолкин — о прокате в Китае: показали, над чем работали, ещё много возможностей для роста

Смолкин — о прокате в Китае: показали, над чем работали, ещё много возможностей для роста
Аудио-версия:
Комментарии

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, прокомментировали своё выступление на этапе Гран-при ISU в китайском Чунцине. Бывшие российские спортсмены, ныне представляющие Грузию, заняли итоговое восьмое место (182,32).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Танцы на льду. Произвольный танец
23 ноября 2024, суббота. 09:30 МСК
Окончено
1
Италия
2
Канада
3
США

«Сегодня было хорошо. Думаю, мы можем гордиться друг другом. Были некоторые взлёты и падения. В начале сезона были сложности, и ещё есть вещи, которые нам нужно исправить, так как наша подготовка к сезону была немного шаткой. Мы недобрали высоких уровней сегодня, и это, вероятно, стоило нам как минимум трёх, четырёх, может быть, даже пяти баллов. В любом случае всё было намного лучше, чем вчерашний ритм-танец. Мы показали то, над чем работали, но ещё много возможностей для роста», — приводит слова Смолкина Golden Skate.

Материалы по теме
Гиньяр и Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в Китае в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 8-е
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android