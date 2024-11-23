Фигурное катание, 5-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Сегодня, 23 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Людмила Фурсова (Санкт-Петербург). Виктория Федянина (Пермский край). Яна Битюшкова (Волгоградская область). Елизавета Киселёва (Санкт-Петербург). Мария Парамонова (Москва). Екатерина Анисимова (Тульская область). Софья Важнова (Москва). Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург). Софья Акатьева (Москва). Вероника Яметова (Свердловская область). Алина Горбачёва (Тверская область). Софья Муравьёва (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:30 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.