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Фигурное катание, 5-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 5-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Сегодня, 23 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

  1. Людмила Фурсова (Санкт-Петербург).
  2. Виктория Федянина (Пермский край).
  3. Яна Битюшкова (Волгоградская область).
  4. Елизавета Киселёва (Санкт-Петербург).
  5. Мария Парамонова (Москва).
  6. Екатерина Анисимова (Тульская область).
  7. Софья Важнова (Москва).
  8. Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург).
  9. Софья Акатьева (Москва).
  10. Вероника Яметова (Свердловская область).
  11. Алина Горбачёва (Тверская область).
  12. Софья Муравьёва (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:30 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.

Общий зачёт Гран-при России — 2024/2025
Календарь Гран-при России — 2024/2025
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