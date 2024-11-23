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Амбер Гленн с тройным акселем победила на этапе Гран-при в Китае, Губанова — восьмая

Американская фигуристка Амбер Гленн одержала победу на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в китайском Чунцине. В сумме за два выступления спортсменка получила 215,54 балла. В прокате произвольной программы Гленн чисто выполнила тройной аксель.

Второе место заняла японка Монэ Тиба, которая лидировала после короткой программы. Она набрала 211,91 балла. Тройку призёров замкнула представительница Южной Кореи Ким Чхэ Ён с результатом 208,47 балла. Бывшая российская фигуристка, ныне представляющая Грузию, Анастасия Губанова заняла восьмое место (177,34).

Фигурное катание. Гран-при ISU. Этап 6, Чунцин, Китай.

Женщины. Результаты: