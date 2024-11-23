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Определились участницы финала Гран-при ISU в женском одиночном катании

Определились участницы финала Гран-при ISU в женском одиночном катании
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Определились все шесть участниц финала Гран-при ISU по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

Стоит отметить, что в финале серии Гран-при выступят пять японских фигуристок. Единственная представительница другой страны — Амбер Гленн из США.

  1. Каори Сакамото (Япония).
  2. Амбер Гленн (США).
  3. Вакаба Хигути (Япония).
  4. Монэ Тиба (Япония).
  5. Ринка Ватанабэ (Япония).
  6. Рён Сумиёси (Япония).

Финал Гран-при сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержала Каори Сакамото.

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