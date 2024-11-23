Определились участницы финала Гран-при ISU в женском одиночном катании
Определились все шесть участниц финала Гран-при ISU по фигурному катанию в женском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.
Стоит отметить, что в финале серии Гран-при выступят пять японских фигуристок. Единственная представительница другой страны — Амбер Гленн из США.
- Каори Сакамото (Япония).
- Амбер Гленн (США).
- Вакаба Хигути (Япония).
- Монэ Тиба (Япония).
- Ринка Ватанабэ (Япония).
- Рён Сумиёси (Япония).
Финал Гран-при сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержала Каори Сакамото.
Материалы по теме
Комментарии