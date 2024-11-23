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Софья Акатьева захватила лидерство после КП на 5-м этапе ГП России, Муравьёва — четвёртая

Фигуристка Софья Акатьева стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-петербурге. Она получила от судей 75,54 балла.

Второе промежуточное место после КП занимает Алина Горбачёва с результатом 71,32. Всего 0,16 балла ей уступает Вероника Яметова, идущая на третьем месте. Серебряный призёр чемпионата России (2024) Софья Муравьева расположилась на четвёртой позиции (68,78).

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России.

Женщины, короткая программа: