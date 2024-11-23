Софья Акатьева захватила лидерство после КП на 5-м этапе ГП России, Муравьёва — четвёртая
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Фигуристка Софья Акатьева стала лидером после короткой программы в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-петербурге. Она получила от судей 75,54 балла.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
75.54
2
Алина Горбачёва
Тверская область
71.32
3
Вероника Яметова
Свердловская область
71.16
Второе промежуточное место после КП занимает Алина Горбачёва с результатом 71,32. Всего 0,16 балла ей уступает Вероника Яметова, идущая на третьем месте. Серебряный призёр чемпионата России (2024) Софья Муравьева расположилась на четвёртой позиции (68,78).
Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России.
Женщины, короткая программа:
- Софья Акатьева (Москва) — 75,54 балла.
- Алина Горбачёва (Тверская область) - 71,32.
- Вероника Яметова (Свердловская область) — 71,16.
- Софья Муравьёва (Москва) - 68,78.
- Софья Важнова (Москва) — 67,93.
- Екатерина Анисимова (Тульская область) — 64,26.
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