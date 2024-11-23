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Фигурное катание, 5-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Фигурное катание, 5-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Сегодня, 23 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

  1. Александр Мельников (Москва).
  2. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
  3. Артём Ковалёв (Москва).
  4. Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
  5. Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
  6. Владимир Ощепков (Пермский край).
  7. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
  8. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
  9. Макар Игнатов (Московская область).
  10. Андрей Мозалёв (Москва).
  11. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
  12. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).

Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.

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