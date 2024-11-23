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«Позор». Муравьёва расплакалась после неудачного проката на 5-м этапе Гран-при России

«Позор». Муравьёва расплакалась после неудачного проката на 5-м этапе Гран-при России
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Призёр чемпионатов России, ученица Евгения Плющенко фигуристка Софья Муравьёва расплакалась после завершения своего проката короткой программы на пятом этапе Гран-при России. Спортсменка чисто выполнила двойной аксель и тройной флип, но допустила падение на каскаде тройной лутц — тройной тулуп.

По итогам короткой программы Муравьёва занимает четвёртое место. За свой прокат она получила 68,78 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
75.54
2
Алина Горбачёва
Тверская область
71.32
3
Вероника Яметова
Свердловская область
71.16

Фото: Кадр из трансляции

«Я не знаю, что можно сделать. Я не знаю. Позор, какой позор», — сказала Муравьёва в эфире трансляции.

Промежуточное лидерство после короткой программы занимает Софья Акатьева с результатом 75,54 балла. Второе место занимает Алина Горбачёва с результатом 71,32. Всего 0,16 балла ей уступает Вероника Яметова, идущая на третьем месте.

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