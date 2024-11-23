Муравьёва: пытаюсь нащупать, как мне подводить себя к стартам, — пока не получается

Фигуристка Софья Муравьёва из академии Евгения Плющенко прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Муравьёва не смогла чисто исполнить каскад тройного лутца с тройным тулупом и с 68,78 балла занимает промежуточное четвёртое место в соревнованиях.

«Немножко не понимаю, что произошло. После Красноярска я только в четверг смогла начать тренироваться. Какое-то время болела. У меня получилось всего шесть дней на подготовку, я очень много работала, плодотворно катала. Я уже по 20-30 прокатов за тренировку могу сделать. Но не понимаю. Очень большую работу проделала и это явно не то, что я должна была показать.

Как я должна была катать – такой контент у меня и стоял. Всё было по плану. Бывает, конечно, что и на тренировках что-то не идёт, но не до такой степени, что я два раза на разминке падаю. Я не понимаю, что со мной. Настраивала себя на хороший прокат, большую часть катаю чисто на тренировках. Мы правда очень много катаем на тренировках программы.

Честно, я уже даже не знаю, волноваться мне или не волноваться. Пробовала настраивать себя не волноваться вообще. Волновалась в Красноярске, сработало в короткой программе. Не волновалась на произвольной – не сработало вообще. Сейчас я волновалась – не сработало. Пытаюсь нащупать, как мне правильно подводить себя, но пока не получается. Я могу – хотелось бы ещё это показывать», – передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Лидирует после первого дня соревнований Софья Акатьева, у нее 75,54 балла за выступление. На втором месте Алина Горбачёва (71,32), на третьей позиции – Вероника Яметова (71,16).