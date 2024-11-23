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Горбачёва заявила о намерении выполнить четверной сальхов на Гран-при в Санкт-Петербурге

Горбачёва заявила о намерении выполнить четверной сальхов на Гран-при в Санкт-Петербурге
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Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге и поделилась планами на произвольную. Спортсменка занимает промежуточное второе место с результатом 71,32 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
75.54
2
Алина Горбачёва
Тверская область
71.32
3
Вероника Яметова
Свердловская область
71.16

«Оцениваю выступление средне, скажем так, это уже было лучше, чем на первом этапе Гран-при в Красноярске. Не всё хорошо получилось, каскад был неуверенный, не до конца довольна. Когда ехала на каскад, в голове всплыло видео из Красноярска, это меня сбило немного и я начала переживать. Но я собралась и сделала каскад.

Я болела после Красноярска, горло, была температура, только в понедельник вышла на лёд, поэтому старалась превозмочь себя в каких-то моментах. Было тяжело, очень хотелось выступить, подготовилась насколько могла и выступаю.

Планирую весь контент показывать [в произвольной программе], в том числе четверной сальхов. Не отказываюсь от риска, хотела усложняться после Красноярска, но, к сожалению, уже как есть. Буду катать тот же контент, что и в Красноярске. Очень хотела вставить второй сальхов. На тренировках такой контент выкатываю», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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