Горбачёва заявила о намерении выполнить четверной сальхов на Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала своё выступление в короткой программе на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге и поделилась планами на произвольную. Спортсменка занимает промежуточное второе место с результатом 71,32 балла.

«Оцениваю выступление средне, скажем так, это уже было лучше, чем на первом этапе Гран-при в Красноярске. Не всё хорошо получилось, каскад был неуверенный, не до конца довольна. Когда ехала на каскад, в голове всплыло видео из Красноярска, это меня сбило немного и я начала переживать. Но я собралась и сделала каскад.

Я болела после Красноярска, горло, была температура, только в понедельник вышла на лёд, поэтому старалась превозмочь себя в каких-то моментах. Было тяжело, очень хотелось выступить, подготовилась насколько могла и выступаю.

Планирую весь контент показывать [в произвольной программе], в том числе четверной сальхов. Не отказываюсь от риска, хотела усложняться после Красноярска, но, к сожалению, уже как есть. Буду катать тот же контент, что и в Красноярске. Очень хотела вставить второй сальхов. На тренировках такой контент выкатываю», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.