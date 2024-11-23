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«Решили с тренерами, что нужно обновить образ». Акатьева — о КП на 5-м этапе ГП России

«Решили с тренерами, что нужно обновить образ». Акатьева — о КП на 5-м этапе ГП России
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Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от проката в короткой программе в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Она получила от судей 75,54 балла и захватила лидерство перед произвольной программой.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
75.54
2
Алина Горбачёва
Тверская область
71.32
3
Вероника Яметова
Свердловская область
71.16

«Когда сегодня выходила на прокат, ощущения были хорошие. Мне было спокойнее по сравнению с первым этапом. Получала удовольствие, старалась не волноваться, меньше думать о плохом, показать образ и быть в моменте.

Новое платье? Да, мы с тренерами решили, что хочется чего-то нового и обновить образ. Мне оно очень нравится. Влияет ли смена костюма на воплощение образа? Предыдущий меня устраивал, просто нужно было немного поменяться. Хотелось чего-то нового в новом сезоне.

Помогает ли вживаться в образ? Сильно разницу не чувствовала. На тренировках мы накатываем программу без костюмов. Я просто показываю то, что натренировала», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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