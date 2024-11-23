«Решили с тренерами, что нужно обновить образ». Акатьева — о КП на 5-м этапе ГП России

Фигуристка Софья Акатьева поделилась впечатлениями от проката в короткой программе в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. Она получила от судей 75,54 балла и захватила лидерство перед произвольной программой.

«Когда сегодня выходила на прокат, ощущения были хорошие. Мне было спокойнее по сравнению с первым этапом. Получала удовольствие, старалась не волноваться, меньше думать о плохом, показать образ и быть в моменте.

Новое платье? Да, мы с тренерами решили, что хочется чего-то нового и обновить образ. Мне оно очень нравится. Влияет ли смена костюма на воплощение образа? Предыдущий меня устраивал, просто нужно было немного поменяться. Хотелось чего-то нового в новом сезоне.

Помогает ли вживаться в образ? Сильно разницу не чувствовала. На тренировках мы накатываем программу без костюмов. Я просто показываю то, что натренировала», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.