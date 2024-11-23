Определились участники финала Гран-при ISU в мужском одиночном катании

Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в мужском одиночном катании. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

Илья Малинин (США). Юма Кагияма (Япония). Сун Сато (Япония). Адам Сяо Хим Фа (Франция). Кевин Аймоз (Франция). Даниэль Грассль (Италия).

Отметим, что первым запасным является представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Второй запасной — американец Эндрю Торгашев.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержал чемпион мира 2024 года Илья Малинин.