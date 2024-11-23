Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Акатьева высказалась о том, что прибавила +10 баллов в КП по сравнению с прошлым стартом

Акатьева высказалась о том, что прибавила +10 баллов в КП по сравнению с прошлым стартом
Аудио-версия:
Комментарии

Фигуристка Софья Акатьева поделилась ожиданиями от произвольной программы в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката в короткой программе она получила от судей 75,54 балла и захватила лидерство в соревнованиях.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Софья Акатьева
Москва
75.54
2
Алина Горбачёва
Тверская область
71.32
3
Вероника Яметова
Свердловская область
71.16

«Здесь очень комфортная арена. В Красноярске тоже, но здесь намного теплее. И от этого спокойнее. Люблю обе арены, обе очень родные. В Красноярске я выступала девять раз. Здесь, в Питере, тоже выступаю с детства, много приятных воспоминаний, было много турниров и шоу. Арены родные и тёплые.

Выступать последней в произвольной? Спортсмен должен быть готов всегда. Даже не хочу на этом акцентировать внимание. Я выхожу и показываю то, что наработала, вне зависимости от порядка.

По контенту будем завтра с тренерами смотреть и решать. Вернулась ли к той форме, в которой была до перерыва? Я бы сказала, что нет. Я постепенно восстанавливаюсь. Не хочу сильно торопиться. Всё по мере возможности и подготовки.

+10 баллов по сравнению с прошлым этапом? Я только сейчас узнала о такой большой разнице. Я выходила показывать то, что в данный период времени наработала с тренером. Это радостно, я очень счастлива. Работаем, чтобы дальше было ещё лучше», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Решили с тренерами, что нужно обновить образ». Акатьева — о КП на 5-м этапе ГП России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android