Акатьева высказалась о том, что прибавила +10 баллов в КП по сравнению с прошлым стартом

Фигуристка Софья Акатьева поделилась ожиданиями от произвольной программы в соревнованиях женщин-одиночниц на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. После проката в короткой программе она получила от судей 75,54 балла и захватила лидерство в соревнованиях.

«Здесь очень комфортная арена. В Красноярске тоже, но здесь намного теплее. И от этого спокойнее. Люблю обе арены, обе очень родные. В Красноярске я выступала девять раз. Здесь, в Питере, тоже выступаю с детства, много приятных воспоминаний, было много турниров и шоу. Арены родные и тёплые.

Выступать последней в произвольной? Спортсмен должен быть готов всегда. Даже не хочу на этом акцентировать внимание. Я выхожу и показываю то, что наработала, вне зависимости от порядка.

По контенту будем завтра с тренерами смотреть и решать. Вернулась ли к той форме, в которой была до перерыва? Я бы сказала, что нет. Я постепенно восстанавливаюсь. Не хочу сильно торопиться. Всё по мере возможности и подготовки.

+10 баллов по сравнению с прошлым этапом? Я только сейчас узнала о такой большой разнице. Я выходила показывать то, что в данный период времени наработала с тренером. Это радостно, я очень счастлива. Работаем, чтобы дальше было ещё лучше», — передаёт слова Акатьевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.