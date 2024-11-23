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Владислав Дикиджи победил в КП на 5-м этапе Гран-при России, Гуменник — на седьмом месте

Владислав Дикиджи победил в КП на 5-м этапе Гран-при России, Гуменник — на седьмом месте
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Фигурист Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен получил от судей 102,22 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
102.22
2
Глеб Лутфуллин
Санкт-Петербург
93.41
3
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург
92.91

Второе место занял Глеб Лутфуллин, получивший от судей 93,41 балла. Дмитрий Алиев замкнул тройку лидеров после короткой программы с результатом 92,91. Серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России Пётр Гуменник занял промежуточное седьмое место.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.
Мужчины, короткая программа:

  1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) — 102,22 балла.
  2. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург) — 93,41.
  3. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург) — 92,91.
  4. Андрей Мозалёв (Москва) — 90,34.
  5. Семён Соловьёв (Санкт-Петербург) — 88,76.
  6. Михаил Терновский (Санкт-Петербург) — 87,17.
  7. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 85,44.
Общий зачёт Гран-при России
Календарь Гран-при России
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