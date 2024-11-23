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Владислав Дикиджи победил в КП на 5-м этапе Гран-при России, Гуменник — на седьмом месте

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен получил от судей 102,22 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, получивший от судей 93,41 балла. Дмитрий Алиев замкнул тройку лидеров после короткой программы с результатом 92,91. Серебряный (2023) и бронзовый (2024) призёр чемпионатов России Пётр Гуменник занял промежуточное седьмое место.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при России.

Мужчины, короткая программа: