Алиев — о соревнованиях после травмы: адаптировался к боли

Фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал прокат своей короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсмен чисто исполнил четверной сальхов, каскад из двух тройных тулупов и тройной аксель и набрал 92,91 балла за выступление.

«Конкуренция острая, спорить не буду, ребята все молодые, заряженные на совершенствование себя. Видно, как у них горят глаза, у меня тоже всё ещё горят глаза. Была допущена большая ошибка с каскадом, но я рад, что во время прыжка у меня вовремя получилось включиться, не двойной сделать, а скрутить тройной и добавить тулуп. Набрал за это хоть какие-то баллы, не остался без каскада. Доволен, что показал хладнокровие и эмоции, которые были заложены в эту программу. Мне моё состояние сегодня понравилось.

С акселем на первом этапе были сложности, здесь как раз таки пораньше подвинулась проблема. Я надеюсь, она вообще устранится во время тренировочного процесса, а на старте всё будет хорошо.

Работаю над тем, чтобы во время стартов моя нога не давала о себе знать в тренировках. К старту подвожу своё тело так, чтобы меньше чувствовать боль. Не скажу, что есть какой-то прогресс, но, наверное, я адаптировался к боли. Поэтому после первого этапа и сказал, что, вероятно, по ходу всего сезона буду чувствовать боль», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Алиев занимает после первого дня соревнований промежуточное третье место. Лидирует с результатом 102,22 балла Владислав Дикиджи, на второй позиции Глеб Лутфуллин, у которого 93,41 балла за прокат.