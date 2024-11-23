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Конти и Мачи выиграли Гран-при ISU в Китае среди спортивных пар, Хазе и Володин — вторые

Конти и Мачи выиграли Гран-при ISU в Китае среди спортивных пар, Хазе и Володин — вторые
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Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи одержали победу в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). По итогам двух прокатов они набрали 211,05 балла. Второе место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 209,36 балла. Тройку призёров замкнули канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо с результатом 188,74 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 6, Чунцин, Китай
Спортивные пары. Произвольная программа
23 ноября 2024, суббота. 15:50 МСК
Окончено
1
Италия
2
Германия
3
Канада

Фигурное катание. Гран-при ISU. Этап 6, Чунцин, Китай.
Спортивные пары. Результаты:

  1. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) — 211,05 балла.
  2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 209,36.
  3. Лия Перейра и Треннт Мишо (Канада) — 188,74.
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