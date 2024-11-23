Конти и Мачи выиграли Гран-при ISU в Китае среди спортивных пар, Хазе и Володин — вторые

Итальянские фигуристы Сара Конти и Никколо Мачи одержали победу в соревнованиях спортивных пар на шестом этапе Гран-при ISU, который проходит в Чунцине (Китай). По итогам двух прокатов они набрали 211,05 балла. Второе место заняли представители Германии Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, набравшие 209,36 балла. Тройку призёров замкнули канадцы Лия Перейра и Треннт Мишо с результатом 188,74 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Этап 6, Чунцин, Китай.

Спортивные пары. Результаты: