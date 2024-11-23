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«Иммунитет устал». Лутфуллин — о выступлении на Гран-при на фоне недомогания

«Иммунитет устал». Лутфуллин — о выступлении на Гран-при на фоне недомогания
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин прокомментировал выступление на пятом этапе Гран-при России, который проходит в Санкт-Петербурге. После короткой программы спортсмен занял второе место с результатом 93,41 балла.

«Нужно отдохнуть, восстановиться, прийти в себя и завтра выйти с новыми силами. Над чем работали после Казани? Над всем подряд, над прыжками, над скольжением, над вращениями.

Я не расстроен, немножко иммунитет устал, вяленький. Но я рад, что собрался на короткую программу. Приболел чуть-чуть.

После проката тренеры сказали: «Молодец, мужик!» Будем настраиваться на завтра, чтобы кататься чисто», — передаёт слова Лутфуллина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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