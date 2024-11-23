Алиев — о возрасте: я самый старый. Сезон назад думал, конец не за горами

Фигурист Дмитрий Алиев после своего проката короткой программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге рассказал о том, как сохраняет мотивацию в условиях изоляции от международных стартов, а также поразмышлял о возрасте спортсменов в мужском одиночном катании.

«У каждого по-разному, я знаю много ребят, у кого не так много мотивации… Знаю тех, у кого её много. У молодого поколения этой мотивации, конечно, вагон-вагон. У меня она есть, и меня это радует. Я сам удивлён, вспоминая, сколько раз мы вот так с вами стояли и я размышлял над тем, стоит ли взять паузу. Но сейчас вообще даже мыслей таких нет, по крайней мере, по ходу сезона. Чувствую ли я себя ветераном? Я самый старый. Хорошо, я самый опытный, но и самый старый при этом. Не обращаю на это внимания, концентрируюсь на себе и, наверное, старость свою буду понимать где-то попозже. Не хочу сейчас об этом даже думать.

Хотя ещё сезон назад я думал, что всё, конец не за горами. Сейчас мыслей таких нет, и лучше их не поднимать. Можно долго размышлять, что поменялось, но главное, нога спровоцировала тот факт, что у меня появились определённые преодоления в жизни, и мне это понравилось. Тем самым это привело к тому, что я до сих пор ещё катаюсь. Мне нравится, видимо, что есть барьеры, через которые нужно перепрыгивать. Если их не будет – жизнь будет скучной. Пока я не нашёл то дело, которым заниматься мне бы нравилось», – передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Спортсмен чисто исполнил четверной сальхов, каскад из двух тройных тулупов и тройной аксель и набрал 92,91 балла за выступление. Он занимает промежуточное третье место. Лидирует с результатом 102,22 балла Владислав Дикиджи, на второй позиции Глеб Лутфуллин, у которого 93,41 балла за прокат.

Алиев – самый возрастной участник российских соревнований в текущем сезоне. На момент первого старта ему было 25 лет и 5 месяцев. На втором месте Роман Савосин (24 года и 11 месяцев), на третьем – Макар Игнатов (24 года и 5 месяцев).