Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 82,71 балла.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 81,50. Тройку замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Их результат 69,81. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего три дуэта.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен получил от судей 102,22 балла. Среди женщин лидером стала Софья Акатьева (75,54).