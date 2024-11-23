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Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при России в Санкт-Петербурге
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Чемпионы России и Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 82,71 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
23 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 81,50. Тройку замкнули Ясмина Кадырова и Илья Миронов. Их результат 69,81. Отметим, что в соревнованиях среди спортивных пар участвовали всего три дуэта.

Ранее Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на пятом этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. За свой прокат спортсмен получил от судей 102,22 балла. Среди женщин лидером стала Софья Акатьева (75,54).

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