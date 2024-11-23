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Козловский — о конкуренции в парном катании: целых три пары участвуют

Козловский — о конкуренции в парном катании: целых три пары участвуют
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Чемпион Европы Дмитрий Козловский, который выступает в дуэте с Александрой Бойковой, прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсмены набрали 82,71 балла за прокат и занимают промежуточное первое место.

«Сегодня было очень хорошо. Вау. Все элементы. Мне кажется, прыжок лучше не сделать. Подкрутка? У нас была лучшая подкрутка, которая есть сейчас в парном катании. Выброс – прекрасный, поддержка – отлично, тодес – очень хорошо. Вращения – близко и параллельно, дорожка была исполнена чисто. Эмоционально отыгрывали, мне очень понравился сегодняшний прокат.

Присутствие наших главных соперников подстёгивает, не даёт расслабиться. Да и в целом, как вы видите, конкуренция растёт, здесь уже целых три пары участвуют. А не две, как в тот раз. Так что есть риск определённый, ещё немножко, и будет риск остаться без пьедестала, кто-то останется без призовых. Я не про нас говорю, если что. Это здорово, что так сложилось и до чемпионата России в рамках серьёзного турнира у нас есть возможность посоперничать с одной из лучших пар мира.

После Казани усиленно работали над тодесом, но там ошибка была не столько техническая в самом тодесе, сколько в сложности исполнения на соревнованиях. Во время тренировок больше на этом концентрировались. В целом у нас всё хорошо, тренировочный процесс налажен. Не бывает такого, что приезжаем с какого-то турнира и с бешеными глазами начинаем что-то менять и перестраивать. У нас прекрасная система, в рамках которой мы существуем», – передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее во время этапа Гран-при в Казани в соревнованиях спортивных пар принимали участие только два дуэта.

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