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Чемпион мира Галлямов — об ошибке в прокате: лёд скользкий

Чемпион мира Галлямов — об ошибке в прокате: лёд скользкий
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Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсмены набрали 81,50 балла за прокат и занимают промежуточное второе место.

Анастасия Мишина. Так как это был блок, слетел уровень с четвёртого на третий. Мы подошли к этому этапу в хорошей форме, в хорошем настроении — мы на родном катке в Санкт-Петербурге и чувствуем себя комфортно. В целом спортсмены не думают про соперника, мы фокусируемся на своём катании, на своих элементах, а результаты видим после выступления.

Александр Галлямов. По распечатке и так всё понятно. Всякое бывает, лёд скользкий. Неровности есть. Зацепились коньками на дорожке, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Лидируют после первого дня соревнований Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Всего в этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге принимают участие три дуэта.

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