Кагановская и Некрасов одержали победу в ритм-танце на Гран-при России в Санкт-Петербурге

Ученики Анжелики Крыловой Василиса Кагановская и Максим Некрасов одержали победу в ритм-танце на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Они получили от судей 81,83 балла.

Вторыми с результатом 81,83 неожиданно стали чемпионы России Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, тренирующиеся в группе Александра Жулина. Тройку лидеров замкнули Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,83).

Ранее победу в короткой программе также одержали Владислав Дикиджи (102,22 балла), Софья Акатьева (75,54), а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выигравшие парные соревнования (82,71).