Миронова и Устенко: мы хотим выступать в Санкт-Петербурге всегда, пока не умрём

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсмены набрали 80,83 балла и занимают после первого дня соревнований промежуточное третье место.

Евгений Устенко. Прикольные ощущения, ни убавить, ни прибавить. Прокаты надо делать без ошибок, вот они, почти без ошибок. На второй этап Гран-при выходить было легче, но, так как выступали дома, мне одновременно и волнительно. С одной стороны, я здесь всё знаю. С другой, так как я здесь всё знаю – это чуть-чуть давит.

Екатерина Миронова. Мы сделали прокат как на тренировке, просто чётко, спокойно. Мы всегда рады выступать в Санкт-Петербурге, ловим любую возможность, будем это делать, пока не умрём.

Евгений Устенко. Надеюсь, что, когда умрём, в ледовом дворце будут висеть наши портреты. Наши фантомы будут здесь выступать после жизни (улыбается), – передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Лидируют после первого дня соревнований Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые набрали 82,28 балла за прокат, на втором месте Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, у них 81,83 балла за выступление.