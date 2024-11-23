Фигуристка Кагановская — про «очередь» в танцах на льду: всё приходит с опытом

Фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге. Спортсмены набрали 82,28 балла и занимают после первого дня соревнований промежуточное первое место.

Василиса Кагановская. Немного было волнительно выступать, старались держать всё на контроле, вдруг чуть что случится со льдом – сразу отреагировать. Много раз уже катались последними на незалитом льду, привыкшие. На тренировках ситуации бывают ещё хуже, все к этому уже привыкли.

Рады, что видим прогресс в наших оценках. На прошлом этапе было 79 баллов, здесь уже 82, и это нас радует. Мотивирует работать дальше. Рады, что удалось чисто откатать программу и показать всё то, что нам удалось наработать за короткий промежуток времени после первого этапа. Раньше конкуренцию замечали только спортсмены, для зрителя всё было не столь очевидно и понятно. Сейчас, так как стало намного больше пар в сравнении с предыдущими годами, стало интереснее как зрителям, так и спортсменам.

Эффект очереди? Когда ты выходишь в первый раз в мастера, тебе никогда не поставят сразу высокие баллы, потому что и катание соответствующее. Очередь преодолевается только за счёт того, что каждый год повышается уровень катания, это не зависит от того, как именно тебя не любят судьи или, наоборот, любят. Всё приходит с опытом, те, кто работает, улучшают свои результаты и с годами становятся парой номер 1.

Прошлый сезон мы пропустили, не участвовали в соревнованиях, вместе с ним начался сейчас третий взрослый. Без него второй и первый в новом сочетании.

Максим Некрасов. Мы делали свою работу. Конкуренция в танцах была всегда. Сейчас просто много новоделов и каждый показывает своё. Я уже четвёртый сезон во взрослом спорте, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Второе место по итогам ритм-танца заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, у них 81,83 балла за выступление. На третьем месте Екатерина Миронова и Евгений Устенко, набравшие за выступление 80,83 балла.