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Определились участники финала Гран-при ISU в танцах на льду

Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в танцах на льду. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания). Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США). Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада). Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия). Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (Франция). Маржори Лажуа / Закари Лага (Италия).

Первыми запасными являются представители США Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко. Вторые запасные — испанцы Оливия Смарт / Тим Дик, третьи — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Латвии.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержали американцы Мэдисон Чок / Эван Бэйтс.