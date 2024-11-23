Определились участники финала Гран-при ISU в танцах на льду
Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в танцах на льду. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.
- Лайла Фир / Льюис Гибсон (Великобритания).
- Мэдисон Чок / Эван Бэйтс (США).
- Пайпер Гиллес / Поль Пуарье (Канада).
- Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия).
- Евгения Лопарёва / Жоффре Бриссо (Франция).
- Маржори Лажуа / Закари Лага (Италия).
Первыми запасными являются представители США Кристина Каррейра / Энтони Пономаренко. Вторые запасные — испанцы Оливия Смарт / Тим Дик, третьи — Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс из Латвии.
Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержали американцы Мэдисон Чок / Эван Бэйтс.
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