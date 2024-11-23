Определились участники финала Гран-при ISU в спортивных парах

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в спортивных парах. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада). Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония). Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия). Сара Конти / Никколо Мачи (Италия). Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия). Элли Кам / Дэнни О'Ши (США)

Первыми запасными являются представители Италии Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини. Вторые запасные — бывшие россияне Мария Павлова / Алексей Святченко, ныне выступающие за Венгрию, третьи — Алиса Ефимова и Миша Митрофанов из США.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержали немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.