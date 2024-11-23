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Определились участники финала Гран-при ISU в спортивных парах

Определились участники финала Гран-при ISU в спортивных парах
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Определились все шесть участников финала Гран-при ISU по фигурному катанию в спортивных парах. Имена стали известны после завершения последнего, шестого этапа Гран-при ISU в Китае.

  1. Динна Стеллато-Дудек / Максим Дешам (Канада).
  2. Рику Миура / Рюичи Кихара (Япония).
  3. Минерва Фабьен Хазе / Никита Володин (Германия).
  4. Сара Конти / Никколо Мачи (Италия).
  5. Анастасия Метёлкина / Лука Берулава (Грузия).
  6. Элли Кам / Дэнни О'Ши (США)

Первыми запасными являются представители Италии Ребекка Гиларди / Филиппо Амброзини. Вторые запасные — бывшие россияне Мария Павлова / Алексей Святченко, ныне выступающие за Венгрию, третьи — Алиса Ефимова и Миша Митрофанов из США.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу на соревнованиях одержали немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

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