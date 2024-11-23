Худайбердиева объяснила, почему они с Базиным не общались со СМИ после ритм-танца на ГП

Чемпионка России Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, объяснила, почему они с партнёром не общались со СМИ после своего проката ритм-танца на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены неожиданно заняли второе место, уступив лидерам, Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, меньше балла.

«Дорогие друзья, болельщики и уважаемые СМИ! Хотели бы прояснить ситуацию, потому что многие пишут, что Худайбердиева и Базин отказались от комментариев. Дело в том, что нас не предупредили о том, что корреспонденты будут задавать свои вопросы после окончания всего вида, а не каждого проката. Мы с Егором вышли в микст-зону, там одиноко грустили стойки с микрофонами, поэтому мы поняли, что комментарии брать никто не будет.

Далее, дождавшись окончания всех выступлений, мы ушли в отель со своими родными. Нас не предупредили ни заранее, ни после проката, скорее всего, по причине того, что никто нас не видел.

Разговаривать с журналистами – часть работы спортсмена. Мы отказывались от комментариев только на ЧР 2023 года по состоянию здоровья (я теряла сознание после выступления). Всем спасибо за поддержку. Мы все видим», – написала Худайбердиева на личной странице в социальных сетях.