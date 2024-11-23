«Невозможное возможно». Рудковская — о совместном фото Плющенко и Ягудина на этапе ГП

Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала совместное фото мужа с его давним соперником, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Спортсмены сделали фотографию в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Фото из серии «невозможное возможно»! Заклятые «друзья» Алексей Ягудин и Евгений Плющенко что-то мило обсуждают на этапе Гран-При в Питере. И…. ??????» — написала Рудковская на личной странице в социальных сетях.

Напомним, Ягудин комментировал соревнования в Санкт-Петербурге, а Плющенко выводил спортсменов своей академии.