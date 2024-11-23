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Тарасова: Владислав Дикиджи способен выиграть чемпионаты Европы и мира

Тарасова: Владислав Дикиджи способен выиграть чемпионаты Европы и мира
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Санкт-Петербурге в мужском одиночном катании. Фигурист Владислав Дикиджи выиграл короткую программу и получил от судей за свой прокат 102,22 балла.

«Дикиджи классный, я его фанатка! Он очень интересный мальчик. Знаю его тренера Олега Татаурова – он молодой тренер в нашем фигурном катании. Парень классный, потрясающий просто. Если Дикиджи будет хорошо кататься, то он способен быть в призёрах чемпионатов мира и Европы, даже выиграть!

Что произошло с Игнатовым? В короткой программе у мальчиков кто-то всегда срывает, потому что они делают четверные прыжки. В короткой программе ошибаешься на одном элементе — и ты сразу слетаешь. Поэтому очень точно надо катать программу», – приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

Напомним, второе место занял Глеб Лутфуллин, получивший от судей 93,41 балла. Чемпион Европы Дмитрий Алиев замкнул тройку лидеров после короткой программы с результатом 92,91. Муж Александры Трусовой Макар Игнатов остановился лишь на девятой позиции.

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