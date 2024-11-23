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«И на старуху бывает проруха». Рудковская — о выступлении Муравьёвой на 5-м этапе ГП

«И на старуху бывает проруха». Рудковская — о выступлении Муравьёвой на 5-м этапе ГП
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Совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, прокомментировала выступление подопечной мужа, вице-чемпионки России Софьи Муравьёвой на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025 в Санкт-Петербурге. Спортсменка упала с каскада и заняла лишь четвёртое промежуточное место (68,78).

«У Сони сейчас сложный период. Она заболела перед Красноярском, на волевых откатала, не хотела сниматься. После приезда ещё не восстановилась. Но то время, что успела выйти на лёд, пять дней, работала очень много. Я поэтому понимаю Соню, её обиду и слёзы. Спортсмены не любят говорить про болезни и травмы. Но так случилось. Она, конечно, не до конца восстановилась — это факт. У неё были потрясающие прокаты в те пять дней, что она смогла тренироваться. Работала на все сто процентов. Мы все поддерживаем Муравьёву. В планах, конечно, восстановить три с половиной акселя. Соню сейчас не зарывать надо, а поддержать. Будет и на её улице праздник. Она сильная девочка. И на старуху бывает проруха. Соня справится! Мы будем ей во всём помогать. Её талант и потенциал ещё до конца не раскрыты. Мы все это понимаем», – приводит слова Рудковской Metaratings.ru.

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