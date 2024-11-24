Фигурное катание, 5-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной
Сегодня, 24 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.
- Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург).
- Яна Битюшкова (Волгоградская область).
- Елизавета Киселёва (Санкт-Петербург).
- Виктория Федянина (Пермский край).
- Мария Парамонова (Москва).
- Людмила Фурсова (Санкт-Петербург).
- Екатерина Анисимова (Тульская область).
- Софья Важнова (Москва).
- Софья Муравьёва (Москва).
- Вероника Яметова (Свердловская область).
- Алина Горбачёва (Тверская область).
- Софья Акатьева (Москва).
Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:00 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.
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