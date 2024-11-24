Фигурное катание, 5-й этап ГП России, женщины: порядок выхода на лёд в произвольной

Сегодня, 24 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 женщины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристок на лёд.

Валерия Овчинникова (Санкт-Петербург). Яна Битюшкова (Волгоградская область). Елизавета Киселёва (Санкт-Петербург). Виктория Федянина (Пермский край). Мария Парамонова (Москва). Людмила Фурсова (Санкт-Петербург). Екатерина Анисимова (Тульская область). Софья Важнова (Москва). Софья Муравьёва (Москва). Вероника Яметова (Свердловская область). Алина Горбачёва (Тверская область). Софья Акатьева (Москва).

Начало выступлений женщин-одиночниц — в 13:00 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.