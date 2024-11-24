Александра Трусова поздравила маму с Днём матери, опубликовав её фото

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) поздравила свою маму Светлану с Днём матери, опубликовав её фотографии. Снимки спортсменка оставила в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

Фото: Из личного архива Александры Трусовой

«С Днём матери», — подписала пост Трусова.

Игнатова — серебряный призёр Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата мира, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, а также бронзовый призёр финала Гран-при. Фигуристка последний раз выступала на соревнованиях в сезоне-2022/2023.

В текущем сезоне Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, однако на этапах серии Гран-при не выступала. Ранее в СМИ появилась информация, что Игнатова не планирует соревноваться в сезоне-2024/2025.