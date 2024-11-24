Фигурное катание, 5-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной
Сегодня, 24 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.
- Фёдор Зонов (Санкт-Петербург).
- Владимир Ощепков (Пермский край).
- Артём Ковалёв (Москва).
- Макар Игнатов (Московская область).
- Александр Мельников (Москва).
- Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
- Михаил Терновский (Санкт-Петербург).
- Семён Соловьёв (Санкт-Петербург).
- Андрей Мозалёв (Москва).
- Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург).
- Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
- Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
Начало выступлений мужчин — в 15:00 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.
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