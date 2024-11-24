Фигурное катание, 5-й этап ГП России, мужчины: порядок выхода на лёд в произвольной

Сегодня, 24 ноября, в рамках пятого этапа Гран-при России — 2024/2025 мужчины выступят с произвольными программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выхода фигуристов на лёд.

Фёдор Зонов (Санкт-Петербург). Владимир Ощепков (Пермский край). Артём Ковалёв (Москва). Макар Игнатов (Московская область). Александр Мельников (Москва). Пётр Гуменник (Санкт-Петербург). Михаил Терновский (Санкт-Петербург). Семён Соловьёв (Санкт-Петербург). Андрей Мозалёв (Москва). Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург). Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург). Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).

Начало выступлений мужчин — в 15:00 мск. Пятый этап Гран-при России — 2024/2025 проходит 23-24 ноября в Санкт-Петербурге.