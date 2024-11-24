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Алина Загитова поздравила свою маму с Днём матери

Алина Загитова поздравила свою маму с Днём матери
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова поздравила свою маму Лейсан с Днём матери, опубликовав совместные фотографии. Снимки спортсменка оставила в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Мамочка, с твоим днём», — подписала пост Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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